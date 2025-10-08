Акции НоваБев Групп могут оставаться интересными на среднесрочном горизонте - "Велес Капитал"

Акции "НоваБев Групп" могут оставаться интересными на среднесрочном горизонте благодаря сохранению дивидендных выплат, краткосрочное давление на котировки бумаг после закрытия дивидендного реестра может оказать ухудшение настроений на российском фондовом рынке, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Акционеры эмитента одобрили дивиденды за 1П25 в размере 20 руб. на акцию с текущей доходностью 5,1% и закрытием реестра 18 октября.

В конце августа компания сообщила о получении чистой прибыли за 1П25 по МСФО в размере 2,1 млрд руб. против 2 млрд руб. годом ранее.

Инвесторы в "НоваБев Групп" также ждут объявления о проведении IPO "ВинЛаб", на который приходится около 46% выручки эмитента.

Эксперт "Велес Капитала" отмечает, что с технической точки зрения акции "НоваБев" пытаются развить восстановление от достигнутого в сентябре минимума с февраля 2023 года в 370,8 руб. Краткосрочные сигналы по бумагам улучшились и не исключают движения в район 418 руб. при стабилизации выше 392 руб., указывает Кожухова.

"Фундаментально оказывать краткосрочное давление на котировки эмитента после закрытия дивидендного реестра может ухудшение настроений на фондовом рынке РФ в целом, которое будет отдалять в том числе перспективу IPO "ВинЛаб". В среднесрочном периоде бумаги может оставаться интересными благодаря сохранению дивидендных выплат", - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре.

