"Финам" повысил рейтинг акций МДМГ до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 1482 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Бумаги эмитента с начала текущего года обогатили инвесторов почти на 40%, значительно опередив российский и американский рынок, а также уйдя в большой отрыв от мирового сектора здравоохранения, констатирует эксперт.

Компания конструктивно отчиталась за первое полугодие 2025 года по ключевым показателям, превзошла ожидания по дивидендам за период и позволила инвесторам надеяться на хороший рост выручки и чистой прибыли по итогам года, отмечает Саидова.

"Мы полагаем, что бумаги "Мать и дитя" сумеют продолжить укрепление в силу своей сохраняющейся фундаментальной недооцененности и ожиданий дальнейшего роста финансовых показателей в 2025-2026 гг." - говорится в обзоре.

Аналитик инвесткомпании также обращает внимание и на возможные риски: рост издержек на оборудование и расходные материалы в условиях инфляционного давления.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.