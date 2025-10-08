Цена акций Dell может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Dell Technologies могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента, сообщившего на встрече с аналитиками о значительном повышении своих долгосрочных ориентиров, прибавили во вторник 3,5%, констатируют эксперты.

Теперь Dell на горизонте до 2030 года прогнозирует ежегодное увеличение выручки на 7-9% против ожидавшихся ранее 3-4%. Прогноз по росту скорректированной прибыли на акцию повышен до не менее чем 15% в год (прежняя оценка - примерно 8%). В компании отметили, что пересмотр связан с ускорением технологических изменений и расширением возможностей в сфере ИИ.

"Полагаем, прогнозы еще поддержат котировки бумаг в ближайшее время", - пишут аналитики в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.