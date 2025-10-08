.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" сохраняет позитивную оценку акций X5
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 октября 2025 года 13:19
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций X5
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) благодаря устойчивости бизнеса эмитента и способности наращивать розничные и цифровые направления в сложной макроэкономической среде, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Компания показала устойчивые темпы роста операционных метрик, эффективный контроль издержек и улучшение маржинальности по итогам II квартала 2025 года, а также поддерживает привлекательную дивидендную политику, отмечают эксперты. Включение X5 в список "голубых фишек" Московской биржи и прозрачная отчетность дополнительно усиливают инвестиционную привлекательность бумаги, говорится в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-X5/ИКС5-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
08 октября 2025 года 19:01
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 142,75 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 108%, сообщается в материале аналитиков. "Минфин заявил, что вопрос конвертации привилегированных бумаг банка... читать дальше
.08 октября 2025 года 18:34
"Финам" повысил рейтинг акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 1482 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа... читать дальше
.08 октября 2025 года 18:09
Акции ПАО "Полюс" в настоящее время в целом справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инестиции". Рост котировок золота в значительной степени исчерпан, риски коррекции увеличились, отмечают эксперты в обзоре. Высокая стоимость золота поддерживает... читать дальше
.08 октября 2025 года 17:20
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Bank of America Corp. (BofA) до $55 за штуку, сохранив при этом нейтральную оценку, сообщается в материале аналитиков. "Эмитент сохраняет сильную рентабельность капитала и достаточно консервативен, что позволяет поддерживать... читать дальше
.08 октября 2025 года 16:50
Акции "ЛУКОЙЛа" способны вырасти в цене более чем на 30% от текущего уровня на горизонте года без учета дивидендов, сообщается в материале брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент выглядит лучше других и имеет перспективы роста на горизонте года, отмечает начальник управления торговых операций Сергей... читать дальше
.08 октября 2025 года 16:19
Котировки акций Dell Technologies могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента, сообщившего на встрече с аналитиками о значительном повышении своих долгосрочных ориентиров, прибавили во вторник 3,5%, констатируют эксперты. Теперь Dell... читать дальше
.08 октября 2025 года 15:38
Акции "НоваБев Групп" могут оставаться интересными на среднесрочном горизонте благодаря сохранению дивидендных выплат, краткосрочное давление на котировки бумаг после закрытия дивидендного реестра может оказать ухудшение настроений на российском фондовом рынке, считает аналитик инвестиционной... читать дальше
.08 октября 2025 года 14:54
Прогнозная стоимость акций Novabev Group на конец текущего года составляет 420-430 рублей за штуку, на горизонте года - 510 рублей за шутку, что вместе с дивидендами дает 25-35% потенциальной совокупной доходности, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитика Freedom Finance Global... читать дальше
.08 октября 2025 года 14:20
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6670-6760 пунктов в среду, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. "Технически S&P 500 скорректировался в ходе сессии вторника, но сохраняет... читать дальше
.08 октября 2025 года 13:52
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Инарктики" с целью 480,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,52%, стоп-приказ: 579,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Фундаментальная картина резко... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.