"Финам" сохраняет позитивную оценку акций X5

"Финам" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) благодаря устойчивости бизнеса эмитента и способности наращивать розничные и цифровые направления в сложной макроэкономической среде, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Компания показала устойчивые темпы роста операционных метрик, эффективный контроль издержек и улучшение маржинальности по итогам II квартала 2025 года, а также поддерживает привлекательную дивидендную политику, отмечают эксперты.

Включение X5 в список "голубых фишек" Московской биржи и прозрачная отчетность дополнительно усиливают инвестиционную привлекательность бумаги, говорится в обзоре.

