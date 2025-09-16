"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ФосАгро против Северстали и ММК"

"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях "ФосАгро"/шорт в акциях "Северстали" и "ММК" в пропорции 50/50", открытую 19 августа 2025 года, сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева.

Инвестидея принесла 10% доходности (или 8% за вычетом комиссии) менее чем за месяц, эксперт прогнозирует еще 10% в течение 30-45 дней.

"С момента выпуска парной идеи, 19 августа, цены на сталь в России потеряли более 5%, - отмечает аналитик. - Мы допускаем, что котировки опустятся еще к концу октября, что отрицательно отразится на финансовых результатах "Северстали" и "ММК". Одновременно с этим мы считаем, что рубль начал ослабевать. Ожидаем увидеть курс около 90 рублей/$1 к концу этого года, отчего больше всех выиграет "ФосАгро" за счет более низкой оценки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.