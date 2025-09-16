"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 108,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 1,1%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"С конца июля фонд вырос почти на 20% на фоне неплохих отчетов ряда компаний за первое полугодие и общего позитива на китайском рынке. В то же время конкуренция в секторе остается высокой, что давит на цены, темпы роста продаж электромобилей и гибридов в Китае замедляются, а оценка входящих в ETF компаний уже не выглядит низкой, - отмечает эксперт. - Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы развития сектора в Китае, однако полагаем, что среднесрочный "апсайд" у ETF локально отыгран".

Global X China Electric Vehicle and Battery - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из сектора производства электромобилей. Также в состав ETF входят производители аккумуляторов и компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.