"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 10,3 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 10,3 рубля за штуку и горизонтом инвестирования на январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,1%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

Аналитики видят потенциал в акциях НМТП на фоне роста объема перевалки грузов через порт - в том числе на фоне роста добычи нефти - а также увеличения тарифов на перевалку грузов на 5,8-25%. На их взгляд, акции компании недооценены по фундаментальным факторам, а потенциальная дивидендная доходность за 2025 год может достичь 11% годовых.

По мнению экспертов, рисками для акций компании являются:

- Снижение объемов перевалки в случае усиления внешнеторговых ограничений со стороны недружественных стран и повреждений инфраструктуры порта.

- Запрет на экспорт нефтепродуктов со стороны государства для стабилизации внутренних цен на топливо.

- Опережающий рост расходов относительно выручки на фоне текущей инфляции, что может снизить маржинальность бизнеса.

