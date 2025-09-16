Цены на нефть сохранят устойчивость из-за недостатка инвестиций в отрасль - Freedom Finance Global

Цены на нефть сохранят устойчивость из-за недостатка инвестиций в отрасль, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в свежем докладе предупредило, что без значительного наращивания инвестиций в действующие месторождения мировая добыча ежегодно будет снижаться на объемы, сопоставимые с суммарным производством нефти в Норвегии и Бразилии, отмечает эксперт.

По оценкам МЭА, сегодня до 90% капитальных вложений в разведку и добычу направляется лишь на компенсацию падения объемов на уже действующих месторождениях, и лишь малая часть инвестиций реально обеспечивает удовлетворение растущего спроса.

"Глобальный энергетический баланс в ближайшие десятилетия будет зависеть не только от динамики спроса, но и от способности производителей инвестировать в новые ресурсы, - пишет Чернов. - Даже при сохранении вложений в действующие проекты к 2050 году потребуется более 45 млн баррелей нефти в сутки и около 2000 млрд кубометров газа с новых месторождений, что сопоставимо с добычей всех крупнейших стран-производителей и ставит отрасль перед серьезными вызовами".

По мнению аналитика, в среднесрочной перспективе это означает сохранение цен на нефть в диапазоне $65-85 за баррель, поскольку рынок будет учитывать риски дефицита предложения. Если же мировой спрос окажется выше ожиданий, цены способны подняться и выше этого диапазона, а при ускорении перехода к возобновляемым источникам энергии, наоборот, стабилизироваться ближе к нижней границе или даже опуститься до $60 за баррель, допускает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.