"Финам" понизил рейтинг акций Sanhua до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 29,75 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал падения 24,2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Компания демонстрирует финансовую устойчивость, однако с конца июня ее акции выросли в цене на 64%, обновив исторические максимумы. Существенный рост обусловлен интересом вокруг перспектив сегмента гуманоидных роботов, а также общим ралли на азиатском рынке, - отмечает эксперт. - Тем не менее текущая оценка бумаг учитывает значительную долю ожиданий от нового направления, коммерческий потенциал которого остается неопределенным как по срокам, так и по масштабам возможной прибыли".

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls - ведущий китайский производитель компонентов для холодильного, климатического и автомобильного оборудования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.