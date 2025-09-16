"Финам" повысил рейтинг акций Union Pacific до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Union Pacific Corp. до "покупать" с целевой ценой $244,85 за штуку на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на13,2% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

" С начала июля котировки компании скорректировались на 10%, однако прогнозы по прибыли остались неизменными, что создает потенциал для дальнейшего роста, - пишет аналитик Кристина Гудым. - Поддержку акциям может оказать процесс реиндустриализации в США, увеличение инвестиций в инфраструктуру, стратегическое партнерство и плановый выкуп акций".

Union Pacific Corporation - крупнейший железнодорожный оператор на территории США, владеющий сетью железных дорог. Компания обслуживает клиентов в ключевых секторах экономики: энергетика, промышленность, агробизнес, розничная торговля и логистика.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.