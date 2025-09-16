Акции банка "Санкт-Петербург" справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции банка "Санкт-Петербург" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестциии".

Эмитент представил результаты за восемь месяцев 2025 года по стандартам РСБУ.

Эксперты нейтрально оценивают раскрытую отчетность - снижение чистой прибыли банка оказалось в рамках ожиданий, а стоимость риска осталась в пределах обновленного в августе прогноза.

По мнению аналитиков сервиса, в настоящее время акции банка "Санкт-Петербург" справедливо оценены рынком.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.