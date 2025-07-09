Акции НоваБев могут поддержать ожидания дивидендов и IPO ВинЛаб - "Велес Капитал"

Акции "Новабев Групп" могут поддержать ожидания дивидендов и IPO "ВинЛаб", считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Котировки бумаг эмитента получили импульс к росту еще во вторник, когда стало известно, что компания в 1П25 увеличила отгрузки алкогольной продукции на 5%. В то же время дочерняя "ВинЛаб", на которую приходится почти 50% выручки компании, нарастила объем продаж за аналогичный период на 22,7%, отмечает эксперт.

"НоваБев" в среднесрочной перспективе планирует провести IPO "ВинЛаб".

На данный момент известно, что чистая прибыль "НоваБев" в 1К25 по РСБУ составила 166,3 млн руб. против 33,7 млн руб. годом ранее, при этом выручка достигла 255,33 млн руб. против 18,2 млн руб. годом ранее. Сильный рост финансовых результатов во многом был обеспечен дивидендами дочерних компаний. "НоваБев Групп" при этом несколько раз в год также платит дивиденды (в частности, полугодовые), что может поддерживать ее инвестиционный кейс, указывает Кожухова в обзоре.

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