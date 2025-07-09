Справедливый диапазон для акций МГКЛ составляет 2,91-3,33 руб. за бумагу - "Солид Брокер"

Аналитики "Солид Брокер" оценивают справедливую стоимость акций ПАО "МГКЛ" (материнская компания "Мосгорломбарда") в диапазоне 2,91-3,33 рубля за штуку, что при текущей биржевой цене подразумевает потенциал роста на 22-39%, сообщается в аналитическом материале.

Эксперты выделяют ключевые факторы привлекательности:

- История и доверие: более 100 лет бесперебойной работы на рынке залогового кредитования; 227 000 клиентов.

- Лидирующие рыночные позиции: "МГКЛ" - один из ведущих игроков в сфере ломбардной деятельности на рынке Москвы.

- Цифровая экосистема: в дополнение к офлайн сети Группа развивает онлайн инфраструктуру для развития ресейл направления, отвечая на изменение потребительского поведения и наращивая онлайн продажи. Используя собственную онлайн площадку, компания не только монетизирует накопленный опыт в сфере вторичного рынка, но и значительно расширяет возможности работы с большим количеством залогов и товаров. В результате улучшается показатель оборачиваемости товаров, что положительно отражается на операционных показателях.

- Стратегия роста: цель - войти в ТОП-10 ломбардов РФ и занять до 40 % рынка Москвы к 2030 году. Рост поддерживается как расширением сети, так и запуском новых вертикалей.

- Динамика бизнеса: выручка 2024 года выросла в 4 раза до 8,7 млрд руб., прогноз на 2030 год, согласно данным менеджмента Группы, - ещё ?4 к текущему уровню.

- Портфель залоговых займов и товарных активов ресейла составил 2,1 млрд руб. ( +50 % г/г); чистая прибыль 2024 года - 393 млн руб. ( +50 % г/г).

Указывают аналитики "Солид Брокер" и на основные инвестиционные риски:

- Укрепление рубля снижает рублевую цену золота, что может привести к возможным убыткам по невостребованным залогам и слабой мотивации клиентов к выкупу.

- Исполнение инвестиционной программы: капитальные вложения в IT и новые продукты могут дать отдачу ниже ожиданий, что приведет к недополучению доходов от основной деятельности.

- Регуляторные риски: ужесточение нормативов достаточности капитала регулятором, а также потенциальная неспособность Группы поддерживать их необходимый уровень могут негативно отразиться на способности "МГКЛ" реализовывать планы по органическому росту и M&A стратегии.

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