"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Газпром и банк "Санкт-Петербург" в топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Газпрома" и банка "Санкт-Петербург", удалив "Сургутнефтегаз" и "Московскую биржу", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", ГК "Самолет", "Газпром", "Совкомфлот", "Транснефть" (ап), банк "Санкт-Петербург", Сбербанк, "Т-Технологии", "Яндекс", "Московская биржа".

"С 1 января "Газпром" перестал выплачивать дополнительный НДПИ. Только за счет этого экономия в 1-м полугодии составит порядка 300 млрд рублей. Не исключаем, что тарифы на газ в России получат дополнительную индексацию, что сможет оказать поддержку. Смягчение ДКП также позитивно скажется на финансовом положении "Газпрома", - пишет инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

Также добавлены в подборку акции Банка "Санкт-Петербург". "Ожидаем объявления дивидендов за 1-е полугодие, которое может состояться вместе с публикацией 22 августа результатов по МСФО за тот же период. По нашим прогнозам, выплата может составить 28 рублей на акцию, дивидендная доходность - 7%", - отмечает Клещев.

При этом эксперты брокера исключили из подборки привилегированные акции "Сургутнефтегаз", видя риски более крепкого курса рубля и низких дивидендов за 2025 год.

Акции "Московской биржи" исключены на фоне реализации драйвера - выплаты дивидендов.

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