Прогнозная цена акций НоваБев - 576 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 576 рублей за штуку, считают аналитики банка ПСБ.

"Компания представила внезапно сильные операционные результаты за 1П25, несмотря на общий негативный тренд по стране: так, производство крепкого алкоголя в России упало за период на 11% г/г, а продажи - на 16% г/г. По розничной сети "ВинЛаб" также отмечен рост LfL-продаж на 8,9%, при росте трафика на 11,8%, а среднего чека - на 9,7%. Драйвером хороших результатов эмитента выступают премиальные марки алкоголя, - отмечают эксперты в комментарии. - В фокусе теперь находятся финансовые результаты за полугодие, которые могут быть неплохими. Наш таргет по акциям на двенадцать месяцев - 576 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.