Акции НоваБев в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "НоваБев Групп" в настоящее время справедливо оценены российском фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы положительно оцениваем операционные результаты за первое полугодие 2025 года, компания смогла ускорить темпы роста во втором квартале 2025 года. В целом данные по объему продаж за первое полугодие вышли в рамках наших ожиданий. Однако отметим, что темпы открытия новых магазинов замедляются. Напомним, что в новой стратегии компании до 2029 года предполагается увеличение количества магазинов с 2050 до 4000. В данный момент, на наш взгляд, акции "НоваБев Групп" оценены рынком справедливо", - пишут эксперты в комментарии.

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