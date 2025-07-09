Ралли на рынке ОФЗ остановилось - отыграны все позитивные факторы - Райффайзенбанк

Ралли на рынке ОФЗ полностью остановилось, поскольку отыграны все позитивные факторы - риторика ЦБ и статистика по инфляции, отмечается в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Кривая за неделю впервые за долгое время не изменилась, индекс RGBI также замер на отметке чуть выше 115 п.п. Причина, на наш взгляд, заключается в том, что рынок уже максимально отыграл все позитивные моменты (как риторику ЦБ, так и статистику по инфляции), в результате чего ожидания по ключевой ставке на конец 2025 года сместились в сторону совсем оптимистичных 15,5% (этот уровень находится вблизи нижней границы оценок, которые давали представители экономического блока)", - пишут эксперты банка.

Их прогноз по ключевой ставке остается неизменным, на уровне 16% на конец года, и пока аналитикам кажется, что для более серьезного смягчения политики факторов недостаточно. Кроме того, по их мнению стоит принять во внимание и риски: например, вероятное ослабление курса рубля (на фоне уменьшения роли геополитических ожиданий и возможного ужесточения санкций, снижения цен на нефть и роста предложения рублей со стороны иностранных компаний - экспортеров товаров в Россию) или недостаточный объем бюджетной консолидации (расходы бюджета в этом году могут превысить обновленный план).

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