"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 376,7 рубля за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Результаты эмитента за 6М25 по РСБУ мы оцениваем как в целом нейтральные. Чистая прибыль банка продолжает демонстрировать позитивную динамику в годовом выражении, однако темпы подъема постепенно замедляются. Можно отметить ускорение роста чистого процентного дохода, однако это в значительной степени нивелируется повышением расходов на кредитный риск и операционных расходов. Хотя операционная эффективность все еще остается на высоком уровне, - пишет эксперт. - Мы сохраняем среднесрочный позитивный взгляд на банк и подтверждаем целевую цену на уровне 376,7 руб. для обыкновенных и привилегированных акций эмитента, а также рейтинг "покупать" для них".

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