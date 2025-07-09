"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МДМГ с целью 1180 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: 1010 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики подчеркивают, что у компании стабильный высокий показатель рентабельности собственного капитала (33%), отрицательный чистый долг и планы по росту выручки в 2025 на 28% за счет приобретения клиник ГК "Эксперт".

"С технической точки зрения акции преодолели локальный уровень сопротивления (1048), сформировав сигнал к потенциальному продолжению тренда. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1010 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск 3,62", - указывают в "Финаме".

"МД Медикал Груп" работает на российском рынке частных медицинских услуг, является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня компания объединяет 23 современных медицинских учреждения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.