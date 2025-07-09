Прогнозная цена акций МГКЛ на горизонте 6-9 месяцев - 2,6-2,7 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ПАО "МГКЛ" (материнская компания "Мосгорломбарда") на горизонте шести-девяти месяцев составляет 2,6-2,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 7-11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Эмитент опубликовал впечатляющие финансовые результаты за 1П25, констатирует эксперт.

Выручка компании увеличилась в 3,3 раза к прошлогоднему результату и достигла 10 млрд руб., что превзошло итоговый показателя за 2024 год. Для недавнего выхода на биржу такая динамика выглядит более чем позитивно, отмечает Чернов, особенно на фоне продолжающейся высокой ставки и сдержанного спроса на потребительские услуги в экономике в целом.

Важно, уверен аналитик инвесткомпании, что бизнес МГКЛ продолжает развиваться не только количественно, но и качественно. Повышение прозрачности после IPO, регулярная отчетность и ясная стратегия по развитию ломбардного, перерабатывающего и торгового сегментов создают устойчивую инвестиционную историю в секторе, который ранее воспринимался как нишевой. Для публичного рынка это скорее положительный кейс роста молодого эмитента с сильной бизнес-моделью, отмечает эксперт.

При сохранении темпов увеличения показателей выручка компании по итогам 2025 года может превысить 18-20 млрд руб. Это создает потенциал для переоценки акций, особенно на фоне все еще умеренной капитализации и растущего интереса со стороны частных инвесторов, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global. "Компания выглядит существенно недооцененной по ключевым мультипликаторам (P/S=0,3x и P/E=1,5-2x). При этом бизнес показывает взрывной рост выручки, увеличение клиентской базы и снижение складских остатков, то есть качество выручки улучшается", - указывает Чернов.

Однако важно учитывать, обращает внимание он, что столь низкие мультипликаторы характерны для компаний с высоким риском волатильности прибыли, низкой ликвидностью акций или ограниченным доверием крупных инвесторов. Если МГКЛ продолжит демонстрировать сильные результаты, а ее прибыль стабилизируется на уровне более 2 млрд руб. в год, бумаги могут получить потенциал для переоценки в среднесрочной перспективе. Таким образом, указывает эксперт инвесткомпании, эмитент подтверждает статус одного из самых ярких представителей второго эшелона российского фондового рынка.

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