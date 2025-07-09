"Финам" понизил рейтинг акций Ping An Bank до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Ping An Bank с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 12,85 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал снижения на 1,3% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"С начала мая акции Ping An Bank подорожали на 15% на фоне общего ралли на фондовом рынке Китая, обусловленного в том числе заключением торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, - отмечает эксперт. - И наша оценка справедливой стоимости данных бумаг, построенная путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/E NTM, P/B и дивдоходности, указывает на отсутствие у них какого-то значимого потенциала для дальнейшего укрепления".

Ping An Bank - довольно крупный региональный коммерческий банк КНР со штаб-квартирой в г. Шэньчжэне. Его банковская сеть состоит из 110 филиалов и 1145 отделений на территории материкового Китая и в Гонконге, где работают 41 тыс. сотрудников.

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