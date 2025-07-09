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09 июля 2025 года 11:41
"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций НоваБев на уровне 730-760 руб
"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций "НоваБев Групп" на уровне 730-760 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал неожиданно сильные операционные результаты за второй квартал 2025 года, констатируют эксперты. "Бумаги компании с начала текущего года отстали в динамике от индекса Мосбиржи на 12%. Сохраняем позитивный взгляд на них. Наш целевой уровень на горизонте года остается по-прежнему на уровне 730-760 рублей за штуку", - пишут аналитики в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАБЕВ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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