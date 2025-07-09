"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций НоваБев на уровне 730-760 руб

"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций "НоваБев Групп" на уровне 730-760 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал неожиданно сильные операционные результаты за второй квартал 2025 года, констатируют эксперты.

"Бумаги компании с начала текущего года отстали в динамике от индекса Мосбиржи на 12%. Сохраняем позитивный взгляд на них. Наш целевой уровень на горизонте года остается по-прежнему на уровне 730-760 рублей за штуку", - пишут аналитики в комментарии.

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