"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку перспектив цены акций НоваБев

"БКС мир инвестиций" подтверждает нейтральную оценку перспектив акций "НоваБев Групп" с целевой ценой 580 рублей за бумагу и потенциалом роста на 34% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"НоваБев" отчиталась об операционных результатах за II квартал 2025 года: отгрузки в алкогольном сегменте выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост розничного сегмента также ускорился: выручка увеличилась на 26% против 19% в 1К25 и 23% во 2П24.

"Рост основных показателей ускорился неожиданно, поэтому пока сложно сказать, насколько стабильным будет этот тренд, - считает аналитик Мария Суханова. - Но в целом результаты выглядят хорошо. Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции компании с оценкой 9,2х по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год и прогнозной дивдоходностью 7% на 12 месяцев вперед. По нашим расчетам, "НоваБев" торгуется с дисконтом 11% к историческому показателю Р/Е на год вперед, что мы считаем справедливым при текущих высоких процентных ставках".

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