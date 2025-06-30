"Т-Инвестиции" снизили оценку акций Мосбиржи, сохранив рекомендацию "держать"

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) до 193 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена.

По оценкам аналитиков, выручка "Мосбиржи" по итогам 2025 года может снизиться на 3%, до 140 млрд рублей. "Считаем, что падение чистого процентного дохода более чем на 20% в этом году будет частично компенсировано ростом комиссий", - отмечают они.

Высокие операционные издержки сохранятся во второй половине года, полагают эксперты, рост операционных затрат составит не менее 20%, что соответствует нижней границе ориентиров со стороны менеджмента компании.

"В результате EBITDA биржи может упасть на 13%, а рентабельность по этому показателю сократится до 65% против 70%+ в последние годы. Мы прогнозируем чистую прибыль на уровне 62,8 млрд рублей по итогам 2025 года - сокращение на 21% по сравнению с прошлым годом", - пишут аналитики.

По их расчетам, текущий мультипликатор P/E для биржи составляет 7,1х - это выше среднего за 2022-2024 годы (5,0х), однако все еще на 20% меньше долгосрочного среднего показателя (8,8х). Оценка экспертов справедливого уровня P/E - 7,8х.

Текущая стоимость акций "Мосбиржи" составляет порядка 197,9 рубля за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.