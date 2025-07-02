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02 июля 2025 года 09:38
"Цифра брокер" пока сохраняет осторожную оценку акций Мечела
"Цифра брокер" пока сохраняет осторожную оценку перспектив акций "Мечела" ввиду по-прежнему сложной конъюнктуры в угольной отрасли, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Банки позволили компании оптимизировать платежи по кредитам на 2025-2026 годы с возможностью погашения основного долга, начиная с 2027 года. Это решение позволит эмитенту направить денежный поток на поддержание операционной деятельности, отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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