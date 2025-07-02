ПСБ повысил прогнозную цену акций Мосбиржи до 255 руб

Банк ПСБ повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" до 255 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова.

Эмитент представил данные по биржевым оборотам за июнь. Общий объем торгов на всех рынках составил ш125,9 трлн руб. (+9,9% г/г), на фондовом рынке - 5,8 трлн руб. (+35% г/г); на срочном рынке - 10,2 трлн руб. (+24% г/г); на денежном рынке - 98,1 трлн руб. (+1,3% г/г).

"Результаты характеризуем как хорошие. Нам по-прежнему нравится бизнес "Московской биржи", которая является бенефициаром развития и цифровизации рынка финансовых услуг, - пишет Локтюхов. - Учитывая высокую вероятность более активного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, создающего условия для наращивания торговой активности инвесторов, повышаем прогноз по чистой прибыли эмитента в 2025 году до 62 млрд. руб."

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