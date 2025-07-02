Рубль продолжит в среду движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль продолжит в среду движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Юань на старте может попытаться продолжить восходящую динамику и протестировать сопротивление на уровне 11 рублей, однако пока мы не видим поводов для существенного смещения позиций китайской валюты относительно текущих уровней. Рубль продолжает получать поддержку со стороны высокого спроса на рублевые активы, что сдерживает продажи в национальной валюте и определяет ее текущую стойкость, - пишет эксперт в комментарии. - В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара юань/рубль в ходе торгов среды продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля при сохранении низкой волатильности на рынке".

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