Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет основные торги в среду в диапазоне 2820-2880п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2820-2880 пунктов в ходе основной сессии в среду на ожиданиях недельных данных по инфляции, на вечерней же сессии не исключен рывок вверх при положительной статистике, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Мы полагаем, что на основной сессии в среду индекс Мосбиржи будет колебаться в зоне 2820-2880 пунктов. А на вечерней сессии фокус будет сосредоточен на традиционных недельных данных по инфляции, которые определят настроения участников рынка. Если они подтвердят тренд на устойчивое снижение инфляционного давления, то рынок получит импульс для закрепления выше 200-дневной средней и рывка к 2900-3000 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - В текущих условиях видим потенциал роста в бумагах Сбербанка, ПАО "Полюс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", "Аэрофлота", МКПАО "Яндекс" (включили их в наш модельный портфель)".

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