"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Biotech ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Biotech ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 64,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"За период с нашего последнего обновления инвестиционной идеи в апреле бумага принесла доходность в размере 23%. Реалии политики администрации Дональда Трампа в области фармацевтики и биотеха заставили инвесторов обеспокоиться по поводу дальнейшего развития отрасли, тогда как для китайского биотеха сложился довольно благоприятный информационный фон, стали звучать мнения, что он способен оспорить превосходство американского за счет своих семимильных темпов развития. На таком фоне Global X China Biotech ETF сумел показать динамичный рост за короткий промежуток времени, - пишет эксперт. - На данном этапе позитивные новости и мнения практически заложены в стоимость бумаги, а для нового витка роста потребуются осязаемые изменения в политике КНР в сфере здравоохранения, о которых пока говорить преждевременно".

Global X China Biotech ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Solactive China Biotech Index, который, в свою очередь, включает акции преимущественно биотехнологических и фармацевтических компаний с географической привязкой к Китаю.

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