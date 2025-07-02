Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- занятость в частном секторе США в июне от ADP;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- розничные продажи и уровень безработицы России в мае;

- акции "Россети Ленэнерго" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год;

- Финансовый Конгресс Банка России.

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