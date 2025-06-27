"Финам" рекомендует держать акции SITC International Holdings с прогнозной ценой HKD27,44

"Финам" рекомендует держать акции SITC International Holdings с прогнозной стоимостью на уровне 27,44 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Компания показала сильные финансовые результаты в 2024 году, нарастив выручку и повысив эффективность операционной деятельности. Однако макроэкономическая нестабильность все еще оказывает давление на компанию", - отмечает эксперт.

SITC International Holdings - ведущая судоходная компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая предоставляет комплексные транспортные и логистические решения.

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