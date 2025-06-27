Акции Диасофта могут оставаться под давлением в ближайшее время - Альфа-банк

Акции "Диасофта" могут оставаться под давлением в ближайшее время ввиду учета сохранения "холодного" рынка IT в целом, сезонности бизнеса и вероятности снижения порога по выплате дивидендов, считают старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова и аналитик Олеся Воробьева.

Эмитент опубликовал результаты за 2024 финансовый год (ф.г.) (завершился 31 марта 2025 года) и провел встречу с аналитиками.

Выручка оказалась на 8-9% ниже прогноза менеджмента и консенсус-прогноза рынка и на 24-25% хуже ожиданий рынка по EBITDA, констатируют эксперты.

Основной причиной невыполнения первоначальных целей является перенос сроков закрытия крупных проектов импортозамещения на 2025 ф.г.

При этом в 2025 ф.г. компания ждет рост выручки на 20-25% г/г (до 12-12,5 млрд руб.) и EBITDA на уровне 4,5-5 млрд руб. (маржа - 37-40%); менеджмент планирует значительно усилить контроль операционных затрат по сравнению с прошлым годом.

Аналитики банка отмечают, что по итогам 4К24 совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 80 руб./акцию (дивдоходность - 2,5%, дата закрытия реестра - 8 июля).

Менеджмент компании в ближайшие несколько месяцев может рекомендовать совету директоров снизить минимальный порог для выплаты дивидендов с 80% до 50% от показателя EBITDA, отмечают Курбатова и Воробьева.

"Мы полагаем, что с учетом сохранения "холодного" рынка IT в целом, сезонности бизнеса и вероятности снижения порога по выплате дивидендов акции "Диасофта" в ближайшей перспективе могут оставаться под давлением", - пишут эксперты в обзоре Альфа-банка.

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