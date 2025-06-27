"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 24,29 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целью 24,29 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,8%, стоп-приказ: 21,9 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Локально акции эмитента оказались под давлением из-за значительного укрепления рубля и снижения мировых цен на нефть, что уменьшило размер "кубышки" в рублевом эквиваленте и повысило вероятность скромных дивидендов на привилегированные акции по итогам 2025 года, - пишут аналитики. - При этом, на наш взгляд, снижение обыкновенных акций из-за данных факторов является избыточным, так как их дисконт к размеру "кубышки" остается практически рекордным в истории, а в среднесрочной перспективе мы ожидаем хотя бы частичного восстановления рублевых цен на нефть".

"С технической точки зрения после значительной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы. Идея на рост бумаги с целью 24,29 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 21,9 руб. риск на портфель составит 0,13%", - указывают в "Финаме".

"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации. Основные направления деятельности: нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация.

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