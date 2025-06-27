Прогнозная цена акций Софтлайна на горизонте года - 130 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ПАО "Софтлайн" на горизонте года составляет 130 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

ГК Softline приобрела 51% в группе компаний "Омег-Альянс" (Operations Management Engineering Alliance), специализирующейся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного менеджмента для промышленных компаний, говорится в сообщении компании-покупателя.

В течение трех лет после сделки ГК Softline планирует консолидацию 100% долей "Омег-Альянса".

Сделка может обеспечить неплохой синергетический эффект для "Софтлайна", отмечает эксперт инвесткомпании, поскольку выручка "Омег-Альянса" за 2024 год по РСБУ составила 500 млн руб. с прогнозом роста в 2025 году на 75-80%, а операционная рентабельность в 2024 году равнялась 30%.

"Долгосрочным плюсом для котировок эмитента, на наш взгляд, станет ограничение на продажу акций эмитента нынешними владельцами "Омег-Альянса", так как удастся избежать сильных просадок, - пишет Мильчакова в обзоре. -На сегодняшний день фондовый рынок, судя по всему, недооценивает этот фактор. Негативная динамика ценных бумаг "Софтлайна" может быть связана также с тем, что до полного поглощения "Омег-Альянса" остается три года, а также с временным лагом, необходимым для формирования синергии, и с неуверенностью относительно возможности компании платить дивиденды при повышенной активности на рынке M&A".

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