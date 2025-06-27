ИСПРАВЛЕНО: "Финам" рекомендует держать акции CGN Power с прогнозной ценой HKD2,88

"Финам" рекомендует держать акции CGN Power с прогнозной стоимостью на уровне 2,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Положение эмитента остается стабильным. Компания сохраняет одни из самых высоких в мире темпов строительства атомных электростанций и планирует в ближайшие пять лет расширить генерирующие мощности почти на 5 ГВт. По нашим оценкам, рынок уже закладывает данные перспективы в текущую стоимость акций CGN Power и потенциал их роста выглядит ограниченным", - пишет эксперт.

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций КНР. Холдинг занимается строительством и эксплуатацией АЭС, а также оптовым сбытом электроэнергии.

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