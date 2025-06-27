Индекс RGBI может подняться к 117п - Freedom Finance Global

Индекс государственных облигаций России (RGBI), вероятно, продолжит подъем до уровня в 117 пунктов в течение ближайших месяцев, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рост показателя обусловлен ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем июльском заседании, отмечает эксперт.

Замедление инфляции до 9,41% в годовом выражении, ослабление инфляционных ожиданий населения и мягкая риторика регулятора на ПМЭФ-2025 усилили уверенность инвесторов в скором переходе к фазе смягчения денежно-кредитной политики.

"На этом фоне интерес к долгосрочным бумагам с фиксированным купоном заметно вырос, особенно со стороны институциональных игроков. Это привело к росту цен на ОФЗ и к снижению их доходностей", - говорится в обзоре Чернова.

"Если тренд на замедление инфляции продолжится в июльской статистике, то индекс RGBI может вырасти до 115 пунктов еще до очередного заседания ЦБ. В случае если Банк России продолжит цикл снижения ключевой ставки, что мы считаем наиболее вероятным сценарием, то индекс RGBI может дойти до 117 пунктов в течение ближайших месяцев, - пишет аналитик инвесткомпании. - Рост до этой отметки будет означать, что рынок закладывает более быстрое и уверенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ. На этом фоне доходности по среднесрочным ОФЗ (5-7 лет) могут снизиться в диапазон 10,5-11% годовых, а по долгосрочным выпускам (10+ лет) - до 9,8-10,2%".

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