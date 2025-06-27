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27 июня 2025 года 15:37
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Займера на уровне 170 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций МФК "Займер" на уровне 170 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. Компания объявила о приобретении за 490 млн руб. коммерческого инвестиционного банка "Евроальянс", зарегистрированного в Иваново. Интеграция этого бизнеса позволит "Займеру" оказывать банковские услуги. В планах компании после завершения поглощения, отмечает эксперт, разработка новых технологических решений, направленных на проведение расчетов для физлиц и бизнеса, поскольку транзакционный бизнес дополняет стратегию по кредитованию. Исходя из стоимости сделки к размеру собственного капитала "Евроальянса", получается, что МФК приобрела банк со значением коэффициента P/BV (капитализация/балансовая стоимость активов) 1,1. Таким образом, констатирует Мильчакова, дисконт составил 34%. "На наш взгляд, сделка не сможет существенно облегчить для "Займера" конкуренцию с более крупными кредитными организациями, в том числе и в сегменте финтех-решений. В этой сфере компании придется конкурировать не только с банками, но и с экосистемами, созданными при участии лидеров финсектора. Кроме того, синергетический эффект от поглощения проявится не ранее, чем полностью завершится интеграция приобретенной компании в бизнес МФК, - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре. - С учетом этого в моменте рынок достаточно скептически воспринял сообщение о сделке. Возможно, что инвесторы также опасаются, что в связи с активностью на рынке M&A у эмитента могут возникнуть сложности с выплатой дивидендов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЗАЙМЕР-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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