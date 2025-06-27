"Финам" понизил прогнозную цену "обычки" Сургутнефтегаза" до 29,2 руб., "префов" - до 55 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" c 35,7 руб. до 29,2 руб. за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", в связи с коррекцией в мировых ценах на нефть и укреплением рубля, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Также инвестиционная компания понизили прогнозную стоимость привилегированных акций эмитента с 63,5 руб. до 55 руб. за штуку на горизонте года, что соответствует рейтингу "держать".

"Локально акции эмитента оказались под давлением из-за значительного укрепления рубля и снижения мировых цен на нефть, что уменьшило размер "кубышки" в рублевом эквиваленте и повысило вероятность скромных дивидендов на привилегированные акции по итогам 2025 года, - пишет Кауфман в обзоре. - При этом, на наш взгляд, снижение котировок "обычки" из-за данных факторов является избыточным, так как их дисконт к размеру "кубышки" остается практически рекордным в истории, а в среднесрочной перспективе мы ожидаем хотя бы частичного восстановления рублевых цен на нефть".

"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации. Основные направления деятельности: нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.