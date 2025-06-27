Инвестпривлекательности в акциях Диасофта на данный момент нет - Совкомбанк

Инвестиционной привлекательности в акциях "Диасофта" на данный момент не видно, считает младший аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Олеся Варламова.

"Компания, на наш взгляд, испытывает трудности с выходом на рынок ERP и инфраструктурного ПО, несмотря на существенные капитализированные расходы на разработку. В связи с этим эмитент отказался от своего изначального "гайденса" по росту на 30% г/г, - отмечает эксперт в обзоре. - Не считаем, что "Диасофт" сможет вернуться к таким темпам роста в обозримой перспективе, так как коренной рынок ПО для финсектора, по нашим оценкам, будет расти в среднем на 15% г/г в ближайшие пять лет. Компания также не выделяется высокой рентабельностью по EBITDAC и доходностью денежного потока. При этом торгуется по медианным мультипликаторам".

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