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27 июня 2025 года 11:17

Инвестпривлекательности в акциях Диасофта на данный момент нет - Совкомбанк

Инвестиционной привлекательности в акциях "Диасофта" на данный момент не видно, считает младший аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Олеся Варламова.

"Компания, на наш взгляд, испытывает трудности с выходом на рынок ERP и инфраструктурного ПО, несмотря на существенные капитализированные расходы на разработку. В связи с этим эмитент отказался от своего изначального "гайденса" по росту на 30% г/г, - отмечает эксперт в обзоре. - Не считаем, что "Диасофт" сможет вернуться к таким темпам роста в обозримой перспективе, так как коренной рынок ПО для финсектора, по нашим оценкам, будет расти в среднем на 15% г/г в ближайшие пять лет. Компания также не выделяется высокой рентабельностью по EBITDAC и доходностью денежного потока. При этом торгуется по медианным мультипликаторам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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