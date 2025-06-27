Ориентир индекса RGBI на конец 2025г - 120-122п - ПСБ

Конъюнктура на рынке рублевых гособлигаций остается позитивной, ориентиром по индексу RGBI на конец текущего года выступают значения 120-122 пункта, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в среду продолжил обновлять годовые максимумы, достигнув отметки 114 пунктов - инвесторы позитивно восприняли итоги аукционов ОФЗ, а также статистику по недельной инфляции, которая укрепила ожидания инвесторов относительно дальнейшего снижения ставки в июле, констатирует эксперт.

"Доходности на кривой ОФЗ ушли ниже 15% годовых на сроке от 2 лет (далее кривая госбумаг практически плоская). Потенциал снижения доходности для длинных ОФЗ (от 10 лет) вслед за ослаблением денежно-кредитной политики по-прежнему сохраняется - в базовом сценарии ожидаем доходность 10-летки вблизи уровня 13% на конец текущего года при дальнейшем снижении в 2026 году, - пишет Грицкевич в обзоре. - В результате потенциал роста котировок для 10-летних бумаг на горизонте шести месяцев составляет около 12-13% (без учета купонного дохода). В терминах индекса RGBI видим значение на отметке 120-122 пункта на конец текущего года".

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