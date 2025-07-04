Индекс RGBI перейдет к консолидации в ближайшие недели - ПСБ

Вероятен переход индекса RGBI к консолидации в ближайшие недели, долгосрочно потенциал для роста сохраняется существенный, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI продолжает "карабкаться" вверх, однако рост дается уже с большим трудом, констатирует эксперт. "Аппетит" к риску поддерживаться заявлениями официальных лиц с Финансового конгресса Банка России.

"По-прежнему считаем, что в преддверии заседания ЦБ РФ 25 июля 2025 года рынок ОФЗ уже впитал большую часть оптимизма от ожидания продолжения снижения ключевой ставки - в ближайшие недели ожидаем его переход к консолидации. Долгосрочные цели остаются прежними - 120-122 пункта до конца текущего года", - пишет Грицкевич.

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