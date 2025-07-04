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04 июля 2025 года 11:23
ЦБ РФ, возможно, понизит ставку на 200 б.п. в июле - ББР банк
Банк России, возможно, понизит ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.), до уровня 18% годовых, по итогам заседания 25 июля 2025 года, полагают эксперты ББР банка. Анализ последних заявлений Банка России и текущих макроэкономических данных позволяет делать такой прогноз, считают эксперты. Реализация указанного сценария может укрепить финансовую стабильность и создаст необходимые условия для дальнейшего экономического роста, говорится в комментарии аналитиков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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