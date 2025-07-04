.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль в целом продолжит торги в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань в пятницу - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 июля 2025 года 10:04
Рубль в целом продолжит торги в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань в пятницу - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль в целом продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, при этом возможно повторное тестирование снизу вверх уровня в 11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Отметим, что умеренное ослабление рубля может быть вызвано снижением поддержки национальной валюты со стороны экспортеров ввиду прохождения пика налоговых выплат. Однако, на наш взгляд, этого не достаточно для существенного роста иностранных валют, так как основной поддерживающий фактор (в виде спроса на рублевые активы) продолжает определять позиции рубля и его стабильность", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
04 июля 2025 года 11:54
Акции "Совкомфлота" могут торговаться в диапазоне 75-85 рублей за штуку в ближайшее время при отсутствии новых внешних шоков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Формально "Совкомфлот" в своей дивидендной политике ориентируется на выплату не менее 50% от... читать дальше
.04 июля 2025 года 11:23
Банк России, возможно, понизит ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.), до уровня 18% годовых, по итогам заседания 25 июля 2025 года, полагают эксперты ББР банка. Анализ последних заявлений Банка России и текущих макроэкономических данных позволяет делать такой прогноз, считают... читать дальше
.04 июля 2025 года 10:56
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 4082 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Артема Михайлина. "Мы полагаем, что в текущем году давление на рентабельность эмитента сохранится, а капитальные затраты могут вырасти еще на 15% г/г.... читать дальше
.04 июля 2025 года 10:33
Вероятен переход индекса RGBI к консолидации в ближайшие недели, долгосрочно потенциал для роста сохраняется существенный, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI продолжает "карабкаться" вверх, однако рост дается уже с... читать дальше
.04 июля 2025 года 09:52
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 2780-2840 пунктов, акции Сбербанка остаются наиболее понятной идеей на российском фондовом рынке, сообщается в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Учитывая отсутствие... читать дальше
.04 июля 2025 года 09:26
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - производственные заказы Германии в мае; - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард; - индекс цен производителей еврозоны в мае; - акции "МТС" и "Инарктики" последний... читать дальше
.03 июля 2025 года 19:03
Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 78-80 руб./$1 в июле, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Минфин России объявил, что с 7 июля по 6 августа 2025 года планирует направить на продажу иностранной валюты и золота эквивалент 18,77 млрд руб. в... читать дальше
.03 июля 2025 года 18:31
"Финам" рекомендует "держать" акции Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $380 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7,3%, сообщается в аналитическом материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы... читать дальше
.03 июля 2025 года 18:01
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "МД Медикал Груп"(МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Эксперт отмечает, что за... читать дальше
.03 июля 2025 года 17:17
"Финам" рекомендует держать акции Invesco Water Resources ETF с прогнозной стоимостью $76,83 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "В состав фонда входят крупные и стабильные представители в сфере... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.