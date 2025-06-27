Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Сегежа Групп

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций "Сегежа Групп", учитывая неблагоприятную рыночную конъюнктуру как на внутреннем, так и на внешних рынках, сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.

"Опубликованные результаты эмитента за 1К25 по МСФО оказались близки к нашим прогнозам, поэтому мы оцениваем их нейтрально", - отмечает эксперт.

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