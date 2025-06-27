Акции Диасофта и Segezha в настоящее время неинтересны для вложений - "Мои Инвестиции"

Акции "Диасофта" и ГК "Сегежа" в настоящее время неинтересны для вложений, считают аналитики телегрм-канала "Мои Инвестиции".

Компания "Диасофт" опубликовала результаты за 2024 финансовый год по МСФО, закончившийся 31 марта 2025 года.

Основные показатели вышли намного хуже прогноза и планов эмитента, констатируют эксперты. Например, чистая прибыль оказалась на 32% ниже консенсуса. Компания объяснила слабые результаты переносом крупных проектов на 2025 год и замедлением процессов импортозамещения в средних и малых банках.

Топ-менеджмент "Диасофта" предложит совету директоров изменить дивидендную политику - снизить базу для выплаты дивидендов до 50% от EBITDA, сообщил финансовый директор компании Дмитрий Поленов.

"Наш взгляд на бумагу не поменялся: акции компании не представляют интереса для инвестирования", - указывают аналитики телеграм-канала.

ГК "Сегежа" опубликовала результаты за первый квартал 2025 года по МСФО.

Во втором квартале результаты компании могут оказаться еще хуже, полагают эксперты: курс рубля вырос, но цены на продукцию компании остаются под давлением. Текущая оценка EV/EBITDA находится на уровне 15x - компания выглядит дорого на фоне конкурентов, указывают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Наш взгляд на эту бумагу также не поменялся: акции не представляют интереса для инвестирования", - пишут они в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.