"Финам" присвоил рейтинг "держать" акций China Longyuan Power с прогнозной ценой HKD7,4

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акций China Longyuan Power с прогнозной стоимостью 7,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика Гордея Смирнова.

"Мы придерживаемся нейтрального взгляда на акции эмитента. Компания демонстрирует устойчивые темпы расширения установленной мощности за счет ввода новых ветряных и солнечных объектов, что создает фундамент для долгосрочного роста на фоне увеличения энергопотребления в Китае, - пишет эксперт. - Однако в краткосрочной перспективе потенциал роста ограничен: давление оказывают слабая динамика рыночных тарифов на электроэнергию, инфраструктурные ограничения, связанные с хранением и передачей энергии (особенно в удаленных регионах)".

China Longyuan Power - китайский энергетический холдинг, крупнейший в Китае оператор ветряных электростанций.

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