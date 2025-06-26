"Т-Инвестиции" пока сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Норникеля

"Т-Инвестиции" пока сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

"Цена на палладий пытается догнать котировки платины, которые взлетели более чем на треть за последние три месяца и побили многолетние рекорды. Разница в ценах на металлы довольно существенная и уже превышает $200 за унцию в пользу платины. Учитывая взаимозаменяемость двух металлов в автокатализаторах, не исключено, что палладий и дальше будет расти вслед за платиной, - указывает эксперт. - Дальнейшее увеличение котировок палладия, безусловно, позитивно скажется на прибыли "Норникеля". По нашим оценкам, на этот металл приходится более 20% выручки ГМК. Если палладий сравняется в цене с платиной, поднявшись примерно на 20%, это добавит около 10% к EBITDA металлургического гиганта. Пока сохраняем рекомендацию "держать" для бумаг эмитента".

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