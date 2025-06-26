Инвесторам стоит обратить внимание на новые бонды Газпрома серии БО-003Р-15 - БКС Экспресс

Инвесторам стоит обратить внимание на новые валютные облигации "Газпром капитала" серии БО-003Р-15, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Виктории Нижник на портале БКС Экспресс.

ООО "Газпром капитал" 27 июня с с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на годовые облигации серии БО-003Р-15 объемом не менее 1,5 млрд юаней.

Эксперт отмечает следующие ключевые моменты:

- "Газпром" занимается добычей и переработкой газа и нефти, эмитент первого эшелона с рейтингом "ruAAA" от Эксперт РА и "ААА (RU)" от АКРА (прогноз "стабильный").

- Добыча газа - волатильный бизнес (запасов достаточно на 70+ лет), добыча нефти - сегмент средней стабильности (около 40% выручки и EBITDA), цены поддерживаются решениями ОПЕК+.

- Низкий финансовый риск: коэффициент Чистый долг/EBITDA составляет 1,8х.

- Сильная поддержка акционера: отменен дополнительный налог на НДПИ в 2025-2026 гг.

- Ежемесячный фиксированный купон (индикатив - 7,5%).

- Индикативная доходность YTM нового выпуска - 7,9%, лучшая в первом эшелоне, выпуск доступен неквалифицированным инвесторам.

Потенциал роста цены за месяц составляет 1-3% с учетом купонного дохода, что привлекательно.

Обращает внимание Нижник и на основные риски: низкие цены на нефть и крепкий рубль в течение длительного времени.

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