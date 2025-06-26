"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции Ленты с прогнозной ценой 1700 руб

"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью 1700 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 20% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика брокера Михаила Конькова.

"Лента" заключила соглашение о приобретении торговой сети "Молния" (ООО "Молл") в Челябинской области, говорится в сообщении эмитента. Сумма сделки не раскрывается, она будет финансироваться за счет его собственных средств. В периметр войдут 5 гипермаркетов, 18 супермаркетов, 49 магазинов у дома под брендом Spar.

ФАС уже одобрила сделку.

"Лента" продолжает реализацию стратегии расширения через сделки M&A, констатирует Коньков. Приобретение позволит укрепить позиции в Челябинской области и поддержать развитие мультиформатной модели.

Тем не менее, отмечает эксперт брокера, существенного влияния на финансовые показатели ожидать не стоит - после консолидации выручка увеличится примерно на 2%.

По итогам первого квартала 2025 года "Лента" показала сильный рост выручки - на 23,2% г/г. Рентабельность по EBITDA (IAS 17) увеличилась на 0,11 п.п., до 6,6%.

"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Ленты" с целевой ценой 1700 рублей за штуку. Потенциал роста на горизонте двенадцати месяцев составляет около 20% на фоне сильных операционных и финансовых результатов компании в начале года, говорится в обзоре аналитика.

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