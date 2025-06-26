SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, добавив в него акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) и "Группы ЛСР".

Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", ПАО "Промомед", "Озон Фармацевтика", МКПАО "Лента", "Аэрофлот", "НМТП", "Ренессанс Страхование", "МД Медикал Груп", МКПАО "Хэдхантер" и "Группа ЛСР".

Эксперты инвестбанка обновили модель HeadHunter и теперь ждут двузначной дивидендной доходности в течение пяти лет. Также они предполагают, что рентабельность компании улучшится и в следующем году выручка вырастет.

"К преимуществам "Группы ЛСР" относим низкую долговую нагрузку, ликвидный портфель проектов, самую высокую чистую рентабельность среди девелоперов, стабильные выплаты дивидендов и планы по диверсификации бизнеса", - говорится в материале аналитиков.

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